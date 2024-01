Suzanne Lévesque (1942-2024) Une amie de la recherche médicale nous a quittés

C’est avec une profonde tristesse que nous saluons la mémoire de Suzanne Lévesque, morte le 4 janvier 2024 après une courageuse bataille contre le cancer. Ayant présidé et dirigé la Fondation J.-Louis Lévesque pendant plus de 40 ans, elle a laissé une empreinte indélébile en tant qu’administratrice exceptionnelle et mécène engagée dans de nombreuses initiatives au sein de la société québécoise et canadienne.