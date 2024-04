Écrire la nature

Sur une feuille blanche pliée en deux, une liste écrite par une main d’enfant : « Un érable giguère. Des trilles verte et blanche. De la mousse sur une roche. Un arbre avec l’écorce jade et gris. » Il y avait d’autres notes, aussi, « on c’est faite piqué par des moustiks », « le ruisseau coule » et, plus bas, « mission accompli ».