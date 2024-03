On serait plus riche si on gaspillait moins d’énergie

Que pourrait-on faire pour que le Québec devienne plus riche ? Mieux utiliser notre énergie et cesser de la gaspiller.

Parmi les États développés, le Canada et le Québec ont la plus faible productivité énergétique : c’est ici qu’on crée le moins de richesse économique par gigajoule d’énergie consommée. « On souffre d’un déficit de productivité énergétique », résume le professeur Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal.

À titre d’exemple, l’Allemagne génère 2,5 fois plus de richesse économique que le Canada par unité d’énergie consommée. D’accord, notre économie est très liée aux ressources naturelles, un secteur plus énergivore. Mais d’autres pays au profil similaire comme la Norvège (pétrole) et l’Australie (mines) créent beaucoup plus de richesse par énergie consommée. De plus, parmi les cinq pays comparables étudiés par la Chaire, le Canada (+ 74 %) est celui qui a le moins amélioré sa productivité énergétique depuis 50 ans.

L’un de nos grands problèmes : nous gaspillons beaucoup d’énergie. Au Québec, comme les prix sont peu élevés, il y a peu d’incitatifs pour les consommateurs comme pour les industries à l’économiser et à investir pour réduire sa consommation. « Ce n’est pas vrai que consommer moins d’énergie nous appauvrit, dit M. Pineau. Plutôt que de chauffer des sous-sols mal isolés, on pourrait vendre cette électricité pour faire vivre des industries qui créeraient de la richesse. Ça nous enrichirait sans rien nous coûter. »

