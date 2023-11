Les p’tits papiers, chanson écrite par feu Serge Gainsbourg, et interprétée entre autres par feu son amoureuse, Jane Birkin.

Comme l’expression le dit, vous souhaitez être dans les petits papiers de quelqu’un, dans ses bonnes grâces, ou du bon côté de la Force, dans La guerre des étoiles.

Mais comme je ne me laisse pas inféoder par tous les dictionnaires de la terre, j’ai ma propre définition. Les petits papiers sont aussi des éléments qui ne sont pas distinctifs à première vue, mais qui en disent beaucoup si on s’y attarde. Comme le timide dans une horde de frappe-à-bord.

J’adore les statistiques ! Plus jeune, je raffolais des statistiques sportives. Je les croisais, les amalgamais, et découvrais de nouvelles vérités sur les performances des équipes, des athlètes. Mes vérités, bien sûr.

Aujourd’hui, tous les clubs de sport professionnel cherchent des gars comme moi, espèces de marabouts de la stat, cette science étant devenue une spécialité incontournable pour améliorer les résultats.

J’étais visiblement en avance sur mon temps. Faut savoir ce que c’est de vivre la solitude du visionnaire, et la nécessaire humilité qui l’accompagne…

En socio à l’université, mon cours préféré était la démographie. Si j’avais fait un homme de moi, j’aurais étudié en actuariat. Primo, mes parents auraient compris ce que je voulais faire dans la vie ; deuzio, j’aurais pu gagner ma vie plus honorablement, au lieu de faire de la politique, métier trop souvent turpide dans l’appréciation populaire.

Mais bon, la vie monastique d’actuaire n’était pas dans mon profil psychologique.

Évidemment, je déguste les sondages. Presque autant qu’une grande grille de mots croisés avant de me coucher. Alors, pour ceux qui croient que j’ai une vie trépidante…

Mon pusher de sondages est Jean-Marc Léger, l’un des êtres les plus agréables que j’ai rencontrés dans ma vie.

Ainsi, le dernier Léger sur la politique québécoise, publié le 1er novembre⁠1.

Tout a été dit sur le désamour des Québécois envers la Coalition avenir Québec et M. Legault.

Mais le petit papier qui m’est sauté dans la figure dans ce sondage est l’intention de vote des 18-34 ans pour Québec solidaire : 38 % !

C’est énorme dans les circonstances. Et dans ce groupe d’âge, ce 38 %, c’est autant que la CAQ et le PQ réunis.

Mais 38 % contre seulement 3 % chez les 55 ans et plus. Trois pour cent !

Ça vous sonne quelque chose ?

Les plus jeunes sont en porte-à-faux avec les bonhommes de mon âge. Pas grave, les rhumatoïdes de ma génération ne sont pas l’avenir, et nous nous éliminons plus naturellement et hâtivement que d’autres. (Plus ou moins vrai, mais bon, c’est du détail !)

Bon, vous me direz qu’ils ne votent pas, les jeunes, mais ils voteront un jour.

Un petit croche sur la souveraineté : dans ces 18-34 ans, seulement 31 % sont en faveur, contre 54 % qui sont contre, presque du simple au double !

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

Allô, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) ! Un garçon aux visions apocalyptiques, qui hallucine sur des crises sociales présumées que provoqueraient les immigrants.

Au lieu de jouer à l’incompris chronique, ou de faire du populisme et du chauvinisme à la subtilité embarrassante, il devrait peut-être investir son temps à prêcher auprès de cette talle de 18-34 ans plutôt ?

De la politique « autrement », qu’il disait, toé ! Ben oui !

Dans un autre ordre d’idées, le congrès de Québec solidaire est à la fin novembre. On y élira une co-porte-parole, et on discutera, discutera…

J’ai senti ces derniers mois des râlements concernant la performance de Gabriel Nadeau-Dubois (GND), et le fait que le parti plafonnerait.

Même si les militants de ce parti s’en tapent probablement, de mon opinion, je la donne quand même, pays libre !

La performance de GND était excellente durant la dernière campagne électorale, jusqu’à ce que des engagements électoraux complètement décrochés de la rue prennent le dessus.

La question : ils venaient de GND, ces engagements, ou de caciques du parti, clients trop assidus de la SQDC ?

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

Ce que je veux dire, c’est que ce gars-là fait une belle job pour un parti de gauche pertinent, mais qui le serait moins sans lui. Il est jeune, extrêmement brillant, bien qu’il fasse un peu trop premier de classe, ou gagnant de Génies en herbe.

Mais s’il venait aux militants de QS l’idée de contester son leadership, j’y réfléchirais deux, trois fois avant.

Manon Massé a constitué une énorme surprise pour les Québécois, on ne s’attendait pas à lui vouer autant d’affection. Un cas exceptionnel quant à moi, qui ne se répétera pas nécessairement.

J’oserais dire ceci aux gens de QS : même si vous êtes tout à l’électricité, prenez votre gaz égal !

La jeunesse est derrière GND.

Alors, ne faites pas trop vos smarts ! Vous avez un chef, ô sacrilège, un chef ! et un très bon. Si j’étais vous, je l’appuierais, le Gabriel, au lieu de fricoter entre vous.

Je ne vois pas qui ferait mieux.

Gracieux, mon conseil. Ça m’a fait plaisir !