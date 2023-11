Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Récompenser Kanen

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Kanen au 45e gala de l’ADISQ, dimanche

Non pas un, mais deux Félix pour une toute nouvelle venue sur la scène musicale : l’autrice-compositrice-interprète innue Kanen. D’abord celui de l’Artiste autochtone de l’année. Ensuite celui de la Révélation de l’année, gain historique puisqu’elle est la première artiste autochtone à l’obtenir. C’est drôlement mérité. Son premier album, Mishuap, est très bon. Comme un diamant brut, il brille tout en étant parfois rêche et tranchant. Sur scène, l’aisance de Kanen est remarquable, et sa performance, à certains moments, volcanique. Kanen a profité de son passage au gala de l’ADISQ pour demander aux radios du Québec de faire jouer davantage de musique autochtone. Elle est loin d’être la seule à faire cette demande, qui devient chaque jour plus pressante.

Alexandre Sirois, La Presse

Des résultats électoraux encourageants aux États-Unis

PHOTO MADDIE MCGARVEY, THE NEW YORK TIMES Des électeurs de Columbus, en Ohio, célèbrent l’adoption d’une mesure électorale établissant un droit à l’avortement dans la Constitution de l’État.

Avec un Parti républicain contrôlé par sa frange extrémiste, le climat politique aux États-Unis nous inquiète. On a toutefois eu une rare bonne nouvelle sur ce plan cette semaine : les électeurs américains ont défendu le droit à l’avortement et puni les républicains à l’occasion d’élections locales dans une dizaine d’États. En Ohio, les partisans du droit à l’avortement ont remporté à 56 % un référendum visant à inscrire ce droit dans la Constitution de l’État. Les démocrates ont aussi fait des gains électoraux en Virginie, et le gouverneur démocrate du Kentucky, un État traditionnellement républicain, a été réélu. Comme quoi les électeurs américains sont encore capables de reconnaître quand un parti a perdu sa boussole morale et flirte trop avec les extrêmes.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Comme dans un film

PHOTO CECILIA SANCHEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Yusef Salaam s’adresse à ses partisans et aux médias après avoir remporté un siège au conseil municipal de New York, mardi.

L’arrestation et le procès de cinq ados afro-américains et hispaniques, accusés à tort d’avoir violé une joggeuse dans Central Park en 1989, avaient captivé la société américaine. L’excellent film When They See Us d’Ava DuVernay raconte ce drame qui a carrément ruiné la vie de ces cinq jeunes qui ont passé plusieurs années en prison. Mais comme dans un film, il y a une belle fin : l’un d’entre eux, Yusef Salaam, a été élu au conseil municipal de New York mardi. Ça ne répare aucunement le tort qu’il a subi, mais ça met certainement un baume sur ses blessures.

Nathalie Collard, La Presse

Le cancer du poumon tue moins

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le taux de mortalité du cancer du poumon chute de 3,8 % chaque année depuis 2015, selon des données dévoilées cette semaine par la Société canadienne du cancer.

La nouvelle est arrivée comme une bouffée d’air frais (presque littéralement). Le cancer du poumon, l’un des plus grands tueurs au pays, fait de moins en moins de ravages. Son taux de mortalité chute de 3,8 % chaque année depuis 2015, selon des données dévoilées cette semaine par la Société canadienne du cancer. Aucun autre cancer ne montre une telle régression. La baisse spectaculaire du taux de tabagisme (de près de 50 % en 1965 à 11,6 % aujourd’hui au Canada) et les avancées médicales expliquent ce réjouissant recul. Une belle victoire de santé publique.

Philippe Mercure, La Presse