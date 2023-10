Courir avec Indy

L’été dernier, au beau milieu d’un mois de juillet qui n’en finissait plus de faire chialer les vacanciers, j’ai emmené ma fille et une de ses amies voir Indiana Jones and the Dial of Destiny. Elles semblaient un peu dubitatives quant au coefficient héroïque d’un monsieur de 80 ans, mais je les avais rassurées : si quelqu’un était susceptible de sauver le monde avec un fouet à cet âge vénérable, c’était bien Indiana Jones. J’aurais pu ajouter qu’il n’a dans les faits que quelques mois de plus que le président des États-Unis, mais j’ai préféré me taire, jugeant l’argument peu vendeur.