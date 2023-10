Non. Juste non, sans l’ombre d’un début d’explication ou d’argumentaire. Voilà comment la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a rejeté la recommandation du coroner Yvon Garneau d’abaisser la limite d’alcool permise de 0,08 à 0,05 g/100 ml.

Les études s’empilent pourtant pour montrer qu’une telle mesure rendrait nos routes plus sûres et sauverait des vies. Le coroner Yvon Garneau a raison de dire que le Québec est « anachronique » avec sa limite légale de 0,08 g/100 ml, la plus élevée de toutes les provinces canadiennes. Une baisse du taux d’alcool permis est aussi réclamée depuis une décennie par l’Institut de santé publique du Québec.

Quels sont les arguments de Mme Guilbault pour rejeter ainsi les avis d’experts, les études et la tendance de fond observée ailleurs ? C’est bien là le plus choquant : on ne le sait pas. La ministre ne daigne même pas s’expliquer. Le peuple québécois n’est pourtant pas un enfant à qui on peut simplement dire « non, c’est non ».

Diriger, c’est décider, mais c’est aussi expliquer ses décisions en s’adressant à l’intelligence des citoyens. En l’absence d’argumentaire, il est facile de conclure que la CAQ a peur de bousculer la population et se préoccupe davantage de ses votes que de notre sécurité.