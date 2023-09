Il faut qu’on se parle

Prendre le risque de cligner des yeux

Le 19 août dernier, un titre a attiré mon attention dans la section opinion du New York Times : « I refuse the graceful slide into cultural irrelevance ». Je refuse de glisser gracieusement vers la non-pertinence culturelle. C’était comme un condensé de notions qui me préoccupent toutes de plus en plus : ce que c’est que d’être pertinent à une époque où on présume que tout un chacun peut l’être, comment on évolue en tant que personnes qui pensent et écrivent, la grâce qu’on attend de ceux qui vieillissent et le fait qu’on puisse s’accrocher à tout prix à une certaine idée de la pertinence. Gros dossier.