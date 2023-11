Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Grâce à un gain de 38-17 contre les Argonauts de Toronto, les Alouettes de Montréal participeront à la Coupe Grey pour la première fois en 13 ans.

Les Alouettes en finale

Notre table au pub sportif est réservée pour dimanche. Les enfants, la blonde, le paternel… même ma mère affiche un surprenant enthousiasme pour les Alouettes, qui participeront à la finale de la Coupe Grey pour la première fois en 13 ans. La percée fait d’autant plus plaisir qu’elle était inattendue. On l’oublie trop souvent, mais les « Als » font partie du tissu sportif de Montréal depuis des décennies. Voir la ville s’animer pour autre chose qu’un débat sur les taxes fait le plus grand bien, et j’ai hâte d’expliquer quelques rudiments de football aux autres générations entre deux frites.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Pour la première fois, les vélos BIXI ne disparaîtront pas des rues de Montréal pendant l’hiver.

Des BIXI à longueur d’année

C’est parti ! En fait, il serait plus juste de dire : ce n’est pas fini ! Contrairement à ce qui se passait d’habitude, les vélos BIXI n’ont pas tous été retirés de la circulation à une date arbitraire, au beau milieu du mois de novembre. Certains d’entre eux ont plutôt été mis à niveau pour la saison hivernale, notamment avec des pneus à crampons. Bon, évidemment, l’engouement ne sera pas le même lorsqu’il y aura un mètre de neige au sol. Mais ce projet pilote était souhaitable dans le contexte où la disponibilité de ces vélos se traduit par un cocktail transport bonifié à longueur d’année.

Alexandre Sirois, La Presse

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies sera agrandi dans le cadre de la création d’un grand parc dans l’Est.

Un nouveau parc pour Montréal

Un espace vert supplémentaire est toujours une bonne nouvelle quand on vit en ville. Il faut donc se réjouir de l’annonce concernant l’agrandissement du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, lundi, au Sommet de l’Est. La Ville de Montréal s’engage à protéger 700 hectares d’espaces verts pour créer un grand parc de l’Est qui reliera les berges du fleuve Saint-Laurent à celles de la rivière des Prairies. Au total, ce parc fera plus de trois fois la superficie du parc du Mont-Royal ! La Ville promet aussi de développer une offre récréotouristique dont tous les Montréalais pourront bénéficier. On a déjà hâte !

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE La patinoire de l’esplanade Tranquille a déjà lancé sa saison, en plein cœur de Montréal.

Patiner dehors en novembre

Vous êtes passés par le Quartier des spectacles cette semaine ? Si oui, la vue de dizaines de Montréalais – et de touristes, vraisemblablement – s’amusant sur la patinoire de l’esplanade Tranquille ne vous a certainement pas laissé de glace. C’est franchement réjouissant d’avoir accès à une patinoire extérieure digne de ce nom, en plein cœur du centre-ville de Montréal, dès le mois de novembre. Et gratuitement, en plus ! Pour une ville nordique comme la nôtre, cet espace tombe sous le sens. D’autant que les changements climatiques font la vie dure aux patinoires extérieures qui ne sont pas réfrigérées. Plus les années passeront, plus on va se rendre compte combien cette patinoire est un précieux atout pour notre ville.

Alexandre Sirois, La Presse