BIXI s’apprête à affronter son premier hiver à Montréal. Les 150 stations qui resteront s’articuleront surtout autour du Réseau express vélo (REV) et des pistes cyclables déneigées. Mais que les usagers soient prévenus : l’abonnement saisonnier ne sera plus disponible. Zoom sur un défi de taille pour le vélo-partage, en six points.

Autour du REV

Dans un communiqué annonçant le début du « décompte » avant la saison hivernale dans cinq semaines, BIXI Montréal a confirmé jeudi que sa zone pilote « a été stratégiquement planifiée autour du REV et du réseau cyclable entretenu à l’année, notamment près des stations de métro des lignes orange et verte ». Cela permettra d’« utiliser BIXI comme ingrédient supplémentaire dans son cocktail de transport », affirme le groupe, en précisant que les emplacements des stations seront majoritairement « hors rue », afin de n’entraver ni le domaine public existant ni les activités de déneigement de la Ville de Montréal.

150 stations, 1500 vélos

BIXI Montréal avait fait part dès avril dernier de sa volonté de tenter pour la première fois de son histoire d’assurer le service toute l’année. Environ 150 des 850 stations seront utilisables après le 15 novembre, dans sept arrondissements. Quelque 1500 vélos seront disponibles, mais aucun ne sera électrique. Ils seront tous équipés de pneus à crampons et de pédales antidérapantes. Une carte des stations a par ailleurs été publiée ce jeudi, sur le site de BIXI. La zone fera finalement 150 km⁠2 et s’étendra dans sept arrondissements, soit le Sud-Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

IMAGE TIRÉE DU SITE DE BIXI La carte des stations

Exit l’abonnement saisonnier

Au cours des prochaines années, un abonnement « annuel » à BIXI, couvrant l’utilisation hivernale, pourrait être créé, mais pas tout de suite. Pour l’instant, les utilisateurs qui braveront l’hiver devront donc opter soit pour un abonnement mensuel (20 $ plus taxes pour 30 jours), soit pour un aller simple (1,25 $ plus taxes). Il faudra attendre le retour du printemps et de la saison estivale de BIXI, le 15 avril prochain, pour pouvoir se procurer à nouveau un abonnement saisonnier. Les tarifs établis pour 2023 resteront par ailleurs théoriquement en vigueur jusqu’au 31 décembre prochain, après quoi des modifications pourraient survenir. Autrement dit, les tarifs pourraient être appelés à évoluer pendant la saison hivernale.

10-13 % de rétention

En septembre, lors d’une entrevue avec La Presse, le directeur marketing de BIXI, Pierre-Luc Marier, affirmait que bien que BIXI connaîtrait un achalandage plus modeste qu’en été, il s’attendait tout de même à une réponse favorable du public, en raison de la facilité du système de vélo-partage déjà bien ancré dans la collectivité. « On parle d’une rétention de 10 à 13 % des cyclistes pendant l’hiver. Ça donne une idée du potentiel. Mais on arrive avec une offre où les gens n’ont pas besoin de dégraisser la chaîne, de nettoyer le vélo, de changer les pneus », avait illustré M. Marier. « Je pense qu’on risque d’avoir une belle surprise », avait de son côté estimé le directeur général de BIXI, Christian Vermette. En avril, BIXI avait dit s’attendre à un achalandage quotidien d’environ 4000 personnes pendant la saison hivernale, un chiffre nettement plus faible que le nombre d’usagers en été, où le service va de record en record depuis quelques années.

Moment crucial

Il s’agira pour BIXI d’un moment crucial cet hiver, non seulement pour consolider la base d’usagers, mais aussi pour sa réputation au Québec et au Canada. « On a cinq mois de plus pour aller chercher plus de déplacements, surtout en novembre et en décembre quand il n’y a pas encore trop de neige. Pour nous, c’est une super occasion. Le plafond de croissance, on vient le remonter », avait récemment illustré M. Marier. Selon Christian Vermette, « ce qui stresse le plus les équipes, c’est le déneigement ». « On va avoir un arrimage avec la Ville de ce côté, mais c’est sûr que c’est nouveau. Si on veut être reconnus et non étiquetés comme le système qui est juste plaisant l’été, il faut qu’on puisse être là 12 mois », a soutenu le DG.

Une idée de longue date

Prolonger les services de BIXI au-delà du 15 novembre faisait débat depuis déjà plusieurs années à Montréal, la communauté de cyclistes hivernaux ayant rapidement augmenté depuis quelques années. En 2020, le directeur général de l’organisme, Christian Vermette, avait affirmé que la saison hivernale 2021-2022 pourrait être la bonne, mais cela ne s’est jamais encore produit. « Ce projet pilote marque une étape significative dans la transformation du paysage urbain montréalais », s’est réjoui jeudi BIXI.