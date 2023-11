Les Bills limogent leur coordonnateur à l’attaque

(Orchard Park) Les Bills de Buffalo ont congédié le coordonnateur offensif Ken Dorsey mardi, au moment où l’attaque que dirige le quart Josh Allen stagne depuis maintenant six semaines et que les triples champions en titre de la section Est de l’Association américaine de la NFL s’éloignent de plus en plus d’une qualification possible aux séries éliminatoires.