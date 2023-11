Les Colts d’Indianapolis tiennent le coup et battent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Francfort, en Allemagne.

Hommage aux Alouettes

Joe Burrow s’est présenté au stade Paycor avec l’uniforme numéro 16 qu’a porté son père avec les Alouettes de Montréal dans les années 1970. Un magnifique clin d’œil à la victoire des Moineaux en finale de l’Est, la veille contre les Argonauts de Toronto. Jim Burrow a joué à Montréal durant quatre saisons, remportant une Coupe Grey en 1977. En ce qui concerne Joe : son match contre les Texans de Houston s’est soldé par une défaite. Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati a lancé deux passes de touché et deux interceptions, et il a accumulé 347 verges par la voie aérienne. La jeune sensation C. J. Stroud a, quant à elle, terminé le match avec 356 verges par la passe, deux touchés et une interception. Devin Singletary a dominé le jeu au sol avec 150 verges et un majeur. Puis, Noah Brown a capté 7 passes de Stroud pour 172 verges. Matt Ammendola a réussi le placement victorieux sur le dernier jeu de la rencontre, mettant fin à la série de quatre victoires des Bengals.

Surprise à Baltimore

Les Browns de Cleveland ont inscrit 16 points sans réplique au quatrième quart, dont le botté victorieux de 40 verges de Dustin Hopkins sur le dernier jeu du match, pour vaincre les Ravens de Baltimore 33-31. Les Browns ont marqué la majeure partie de leurs points sur les unités spéciales et en défense. Hokpins a été parfait avec quatre placements. Puis, Greg Newsome a inscrit un touché sur un retour d’interception au quatrième quart. Kareem Hunt et Elijah Moore ont marqué les deux touchés offensifs des Browns. Du côté de Baltimore, Lamar Jackson a été victime de deux larcins, et les hommes de John Harbaugh ont vu leur séquence victorieuse s’arrêter à quatre matchs. Avec une fiche de 6-3, la troupe de Kevin Stefanski est troisième dans une division congestionnée dans le Nord de l’Américaine. Les Steelers de Pittsburgh (6-3) les devancent au deuxième rang en vertu du bris d’égalité. Les Ravens (7-3) demeurent premiers, mais l’écart se resserre drôlement.

Ouais, je suis nul. Tout le monde a marqué… sauf moi. Christian McCaffrey

C’est avec humour que le demi à l’attaque s’est exprimé après la victoire de 34-3 des 49ers de San Francisco contre les Jaguars de Jacksonville. McCaffrey a vu sa série de matchs avec au moins un touché s’arrêter à 17, incluant les éliminatoires. Il n’était qu’à une partie d’établir un nouveau record de la NFL. L’unité offensive a tout tenté pour lui offrir un touché, utilisant même un quatrième essai à quelques verges de la zone des buts vers la fin de la rencontre. McCaffrey, qui a généré un total combiné de 142 verges, peut se consoler, alors que son équipe a mis fin à une série de trois revers. Brock Purdy a mené son attaque avec trois passes de touché et 296 verges. George Kittle a seulement capté trois ballons, mais il a fait fructifier ses jeux avec un total de 116 verges et un majeur. La défense des 49ers a fait la vie dure à Trevor Lawrence avec deux interceptions, deux échappés forcés et cinq sacs.

Même pas proche

Les Cowboys de Dallas étaient grandement favoris contre les Giants de New York. Dak Prescott s’est assuré de confirmer le tout dans une victoire impitoyable de 49-17. Le quart-arrière a réussi 26 de ses 35 tentatives de passe pour 404 verges et 4 touchés. Il s’est également fait plaisir avec un touché sur une course de 10 verges. Son jeu aérien s’est traduit par des productions explosives de deux de ses receveurs. Brandin Cooks a ajouté 173 verges et un majeur à sa fiche. Puis, CeeDee Lamb a terminé sa journée avec 151 verges et un touché. Du côté des Giants, Tommy DeVito a obtenu son premier départ en carrière en l’absence de Daniel Jones, sur la touche pour le reste de la saison en raison d’une blessure à un genou. Il n’a récolté que 86 verges et a lancé deux passes payantes. Les Cowboys ont produit 468 verges de plus que leurs rivaux. C’est le plus grand écart dans un match en 44 ans.