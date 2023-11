Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Cowboys de Dallas c. Giants de New York (dimanche 16 h 25)

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Giants de New York seront privés de leur quart-arrière Daniel Jones (8) jusqu’à la fin de la saison.

On s’attendait à de belles choses de la part des Giants, en réaction à leur belle ascension l’année dernière. Tout le monde était en droit de croire que Brian Daboll, l’entraîneur-chef, était en train de construire quelque chose de prometteur à New York. Or, les Giants sont dans les bas-fonds de la NFL et aucune équipe n’a marqué moins de points qu’eux (101). Avec Daniel Jones sur la touche jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure à un genou, les amateurs des Giants vont trouver le temps long jusqu’en janvier. Surtout dimanche, contre des Cowboys qui, sans le cafouillage en fin de match, auraient pu soutirer une victoire importante aux Eagles de Philadelphie la semaine dernière.

Prédiction : Cowboys 37 – Giants 13

La surprise

Colts d’Indianapolis c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (dimanche 9 h 30)

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick

On ne pensait jamais que ce jour arriverait, mais paraîtrait-il que le poste de Bill Belichick, l’un des entraîneurs les plus prolifiques et respectés de l’histoire du football, serait en jeu. Rien ne va plus depuis le départ de Tom Brady et l’amorce de la reconstruction déguisée des Patriots. La Nouvelle-Angleterre a remporté seulement deux matchs cette saison et son absence des éliminatoires est presque une évidence. Mais acculé au mur, Belichick trouvera une solution. Et si ses joueurs le respectent, ils joueront pour lui. Ils ont un adversaire prenable en jouant contre les Colts, même si ceux-ci savent trouver le moyen de rester compétitifs malgré toutes les péripéties affligeant l’équipe. Les Patriots ont aussi connu un certain regain de vie lors des trois dernières semaines.

Prédiction : Patriots 23 – Colts 17

L’immanquable

Texans de Houston c. Bengals de Cincinnati (dimanche 13 h)

PHOTO ERIC GAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Texans de Houston C. J. Stroud

Un seul nom : C.J. Stroud. À lui seul, le quart-arrière des Texans vaut le détour. La semaine dernière, le joueur de 22 ans a réussi cinq passes de touché et lancé pour 470 verges par la passe. Une performance historique pour un quart recrue. Stroud n’a été victime que d’une seule interception cette saison. Il mène les quarts de la ligue à ce chapitre. Et chaque semaine, les dirigeants des Panthers de la Caroline doivent se mordre les doigts d’avoir priorisé Bryce Young avec le premier choix du dernier repêchage. Stroud prouve qu’il pourrait avoir un potentiel semblable à celui de son prochain adversaire, Joe Burrow. C’est-à-dire transformer une équipe qui n’allait nulle part en une équipe aspirant au championnat. D’ailleurs, Burrow et les Bengals semblent avoir retrouvé de leur superbe avec quatre victoires de suite. Cet affrontement entre deux quarts spectaculairement efficaces promet énormément.

Prédiction : Bengals 27 – Texans 21