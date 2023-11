Les Chiefs tiennent le coup pour vaincre les Dolphins en Allemagne

Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

Houston, il n’y a pas de problème

PHOTO ERIC GAY, ASSOCIATED PRESS C. J. Stroud

Les Texans de Houston ont vaincu les Buccaneers de Tampa Bay 39-37 dans un match on ne peut plus spectaculaire pour C. J. Stroud et ses receveurs. Le quart-arrière a établi un record de la NFL pour le plus grand nombre de verges par la voie des airs en une rencontre avec 470. Rien de moins ! L’ancienne vedette d’Ohio State a lancé pas moins de cinq passes de touché. Tirant de l’arrière 37-33, Stroud et son attaque ont repris le ballon avec seulement 46 secondes à faire au match. Ils ont orchestré toute une remontée en marquant le touché décisif avec 6 secondes au cadran. Inutile de préciser que Stroud a connu la meilleure performance de sa jeune carrière de huit départs. Par ricochet, ses receveurs ont profité du buffet à volonté. Noah Brown, 153 verges et 1 touché, Dalton Schultz, 130 verges et 1 touché, ainsi que Tank Dell, 114 verges et 2 touchés, ont terminé le match le ventre plus que plein. Les Texans ont maintenant un dossier de 4-4.

L’après Josh McDaniels

PHOTO KYLE TERADA, USA TODAY SPORTS Antonio Pierce

Comment les Raiders de Las Vegas ont-ils réagi après le congédiement de leur entraîneur-chef ? Par une victoire convaincante de 30-6 contre les Giants de New York. Josh Jacobs a connu sa meilleure production de la saison, par la course, avec 98 verges et deux majeurs. Avant la neuvième semaine, les Raiders avaient inscrit plus de 20 points (21) à une reprise seulement en 7 sorties. Maintenant dirigée par Antonio Pierce, l’équipe du Nevada en a marqué 24 seulement en première demie contre New York. Et la défense a été tout aussi performante avec huit sacs du quart et un échappé forcé. Les Raiders ont affronté une équipe de bas de classement, certes. Mais on peut tout de même souligner leur performance, après deux défaites de suite. D’autant plus que plusieurs joueurs au sein de l’équipe n’étaient plus du tout satisfaits de la façon dont McDaniels dirigeait l’équipe. Le changement de garde ne risque pas de propulser les Raiders vers les grands honneurs cette saison. Ne pariez pas là -dessus. Mais on peut tout de même leur souhaiter un meilleur sort.

Les Eagles au sommet

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Jalen Hurts (1)

Les hommes de Nick Sirianni ont résisté jusqu’à la toute fin pour l’emporter 28-23 contre les Cowboys de Dallas. Le front défensif des Eagles a tenu le coup en fin de rencontre, notamment avec un sac à l’endroit de Dak Prescott. Il a ensuite bloqué CeeDee Lamb à la porte des buts sur le dernier jeu du match. L’équipe de Philadelphie trône désormais au premier rang du classement de la NFL, avec sa huitième victoire de la saison. La séquence de matchs de plus de 100 verges par la passe s’est arrêtée à six pour A. J. Brown. Le receveur n’a généré que 66 verges dans la victoire et a inscrit un touché. Jalen Hurts a lancé deux passes payantes et a transporté le ballon dans la zone des buts à une reprise. Il a réussi 207 verges par la passe et 36 verges au sol. Malgré la défaite, Prescott a accumulé 374 verges et 3 touchés par la voie des airs. Lamb a terminé le match avec 191 verges.

Ă€ sens unique

PHOTO TOMMY GILLIGAN, USA TODAY SPORTS Odell Beckham fils (3)

Quand une équipe domine le jeu au sol avec 298 verges contre 28 pour l’adversaire, les chances qu’elle gagne sont élevées. C’est le cas des Ravens de Baltimore, qui ont été sans pitié face aux Seahawks de Seattle avec une victoire de 37-3. De quoi faire suer une unité défensive. Le joueur de première année Keaton Mitchell s’est illustré avec 138 verges et 1 touché en 9 courses. Gus Edwards, quant à lui, a franchi la ligne des buts à deux reprises. Du côté aérien, Odell Beckham fils a réussi son premier touché depuis le Super Bowl 56, alors qu’il évoluait avec les Rams de Los Angeles ; il a capté une passe de Tyler Huntley. Lamar Jackson n’a pas marqué de touché, mais il a réussi 21 de ses 26 tentatives de passe pour 187 verges. Il en a ajouté 60 par la course. Statistique intéressante : Jackson a maintenant une fiche de 18-1 en carrière contre les équipes de la Conférence nationale. Les Ravens ont une fiche de 7-1 après neuf semaines d’activités.