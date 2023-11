PHOTO JOHN RAOUX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Jacksonville) Tom Coughlin, le premier entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, verra son nom être ajouté à l’anneau d’honneur de l’équipe la saison prochaine.

Mark Long Associated Press

L’équipe floridienne a confirmé l’information jeudi, en ajoutant que Coughlin deviendra le septième membre de la « Fierté des Jaguars » lors d’un match qui reste à être déterminé en 2024. La saison prochaine sera la 30e des Jaguars dans la NFL.

Coughlin, qui est âgé de 77 ans, est l’entraîneur-chef qui a connu le plus de succès dans l’histoire des Jaguars. Il a compilé une fiche de 72-64 en huit saisons avec eux et mené les Jaguars au match de championnat de l’Association américaine en 1996 et 1999. Il a été congédié en décembre 2002, après une troisième saison déficitaire consécutive.

Coughlin s’est ensuite joint aux Giants de New York, qu’il a menés à la conquête du Super Bowl à deux reprises en 12 ans. Les Giants ont vaincu Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans le match de championnat de la NFL en 2007 et 2011. Coughlin fut également un candidat au Temple de la renommée du football professionnel en 2023.

Coughlin rejoindra au sein de l’anneau d’honneur des Jaguars le plaqueur Tony Boselli (intronisé en 2006), les premiers propriétaires Wayne et Delores Weaver (2012), le demi-offensif Fred Taylor (2012), le quart Mark Brunell (2013) et l’ailier espacé Jimmy Smith (2016).