PHOTO DANIEL KUCIN JR., ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le défi d’affronter Chase Young et les 49 ers

(Jacksonville) Le plaqueur à gauche Cam Robinson a passé de nombreuses heures au cours des trois derniers jours à regarder des séquences vidéo d’une équipe que ses Jaguars de Jacksonville n’affronteront même pas cette année.

Mark Long Associated Press

Robinson et ses compagnons de la ligne à l’attaque ont analysé certains jeux des Commanders de Washington et de l’ailier défensif Chase Young tout en essayant de projeter comment il s’intégrera aux 49ers de San Francisco.

« C’est un casse-tête, a dit Robinson. Il s’agit de comprendre les systèmes auxquels il participait à Washington et comment c’est différent du système dans lequel il se trouve actuellement. »

Ainsi, les Jaguars (6-2), en plein essor, miseront sur une stratégie réfléchie pour le match de dimanche contre les 49ers (5-3), un affrontement qui mettra en scène les débuts de Young avec sa nouvelle équipe.

« C’est un excellent joueur, a reconnu l’entraîneur-chef des Jaguars Doug Pederson, anciennement des Eagles de Philadelphie, qui a perdu ses deux matchs contre Young jusqu’ici. C’est un défi d’affronter deux joueurs qui mettent de la pression aux extrémités de la ligne défensive, mais nous l’avons fait auparavant. […] Nos joueurs seront prêts pour le défi. »

Les Jaguars pourront compter sur leur ligne offensive complète pour seulement la deuxième fois de la saison.

Robinson et le garde à gauche Walker Little n’ont joué que 11 jeux ensemble contre les Bills de Buffalo, à Londres le mois dernier, avant que Little quitte le match en raison d’une blessure à un genou qui l’a laissé sur la ligne de touche pour la majeure partie des trois derniers matchs.

PHOTO MATT DURISKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cam Robinson (74)

Cette ligne revampée pourrait être la clé pour freiner Young et Nick Bosa. Les 49ers ont échangé une sélection compensatoire de troisième ronde aux Commanders pour obtenir Young, la semaine dernière, avec l’espoir d’augmenter la pression sur les quarts.

« Ç’a été un choc, honnêtement, a dit Bosa, qui a joué avec Young avec Ohio State. Nous ne pensions jamais jouer ensemble. C’est un peu bizarre de le voir se promener dans ce bâtiment. »

Young a réussi cinq sacs en sept matchs cette saison et est à égalité au huitième rang du circuit avec 38 pressions sur les quarts, selon Pro Football Focus. Il a remporté le titre de recrue défensive de l’année avec 7,5 sacs en 2020, mais n’a joué que 12 rencontres au cours des deux dernières campagnes en raison d’une blessure à un genou.

C’était la deuxième transaction importante en autant d’années avant la date limite des échanges pour les 49ers, qui ont obtenu le porteur de ballon étoile Christian McCaffrey des Panthers de la Caroline, en 2022.

« Ça semble aller de mieux en mieux ici, a dit Fred Warner. Vraiment excité d’avoir [Young]. Un sacré joueur, il a le bon état d’esprit. Je pense que c’est ce qui est encore plus important. Il va beaucoup nous aider. »