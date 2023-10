Bonjour monde, comment vas-tu ?

Chaque matin, avant même de sortir du lit, je passe en revue les nouvelles. Nous devons être légion à faire cela – avec nos téléphones et nos tablettes, même plus besoin d’allumer, hop, un léger toucher du doigt et nous voilà connectés. L’habitude ne doit pas être hyper saine, on est loin des verres d’eau citronnée et des salutations au soleil, mais elle est bien ancrée : bonjour monde, comment vas-tu ? La réponse est toujours la même : mal.