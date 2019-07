Un billet pour le Titanic

Dans quelques heures, la digue qui protège 2500 maisons va céder. Des torrents d'eau vont s'engouffrer dans la brèche pour dévaster, en quelques minutes, le tiers de la municipalité.

Mais ça, les résidants ne le savent pas encore. À la demande de la Ville, ils s'activent à rehausser la digue.

« On est une centaine de personnes. On se passe des sacs de sable. Mes enfants participent », raconte Alain Jutras, père d'une adolescente et de deux jeunes adultes.

Caroline Calvé fait partie de la chaîne humaine, comme ses deux garçons de 8 et 9 ans. « À 17 h, on a les deux pieds à l'endroit même où la digue va céder. On n'a aucune idée du risque auquel on est exposés. »

Ce soir-là, les bénévoles rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli.

Peu après 19 h, des sirènes retentissent. L'armée débarque. Des hélicoptères survolent le quartier. « C'est la panique générale. Tout le monde court à droite et à gauche », raconte Christian Hardy, père de quatre jeunes enfants.

« La peur transpire, dit Caroline Calvé. On voit dans le visage des policiers, des pompiers, qu'ils ont peur eux-mêmes. C'est un scénario de film catastrophe. »

Alain Jutras se sent comme dans un pays en guerre.