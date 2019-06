Pied de nez à la mort

Les semaines passent. Les saignements sont de plus en plus fréquents, de plus en plus abondants.

Au bout de six mois, Mathieu Kirouac saigne du nez au moindre effort. C'en est devenu insupportable. Il se résigne à consulter un médecin. Déjà, il s'attend au pire ; ça le frappe quand même comme une tonne de briques.

Il y a bel et bien une bête qui gruge son appendice nasal. Une bête, un crabe. Le cancer.

Pour l'écraser, Mathieu a le choix. Un traitement de radiothérapie à très fortes doses - un conflit nucléaire en plein visage qu'il n'a que de 60 % à 70 % de chances de gagner.

Ça, ou l'amputation.

Mathieu se rappelle la chanson Dehors novembre, de Dédé Fortin, dans laquelle il dit : « Mon corps, c'est un pays en guerre su'l point d'finir ». Dans tous les cas, il sait que la bataille sera sanglante. Face au massacre annoncé, il n'a que le choix des armes.

Il opte pour la lame plutôt que pour l'atome. Mais ce n'est pas vraiment un choix. Personne ne choisit de perdre son nez. Un gouffre s'ouvre à ses pieds. Un vertige l'assaille. Il songe à en finir. « Si quelqu'un doit me faire un trou au milieu du visage, ce sera moi et personne d'autre », confie-t-il à sa blonde.

Mathieu a peur. De la souffrance et de la mort, bien sûr. Mais du regard des autres, surtout.

Il s'imagine déjà dans la peau de l'homme-éléphant, de l'animal de foire, d'une bizarrerie exposée au cabinet de curiosités. Il s'imagine le dégoût dans les yeux des enfants, la pitié dans ceux de leurs parents.

Il maudit la vie de lui avoir joué un si mauvais tour. Comme si la fée bleue de Pinocchio, après une soirée trop arrosée, avait titubé jusqu'à son lit pour lui jeter un sort à l'envers : pour chaque vérité dérangeante, son nez rétrécirait, jusqu'à disparaître...

Et puis, Mathieu se ressaisit. Il chasse son angoisse, sa peur et sa colère. Il est prêt pour la bataille nasale.

Il sent que l'expression « se faire dévisager » prendra bientôt pour lui un sens dramatiquement plus littéral.

***

Le 15 septembre 2017, Mathieu Kirouac entre dans une salle d'opération de l'Hôpital général juif de Montréal vêtu d'une jaquette bleue, les fesses à l'air et la peur au ventre.

Il en ressort avec un nez en moins.