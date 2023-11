Les guerres s’étirent. Les crises sociales déchirent. Les injustices donnent parfois envie de hurler. Et par moments, vous avez envie de détourner le regard. Ça se comprend. En de telles circonstances, l’envie de se replier sur soi s’accentue. À cette tentation, nous opposons le besoin de faire connaissance avec des êtres d’exception : les vrais influenceurs 2023 de La Presse.

Mélanie Thivierge Directrice principale, Développement stratégique

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Aucun détail n’est laissé au hasard.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ravy Por en séance de photos

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE France Labelle sous les projecteurs

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’heure des choix de vêtements pour Karine Gravel

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Touche finale au maquillage d’Annabel Soutar avant les premières photos 1 /5









L’an dernier, nous avions l’ambition de remettre à notre agenda collectif un rendez-vous automnal incontournable. Nous étions motivés par l’idée de braquer nos projecteurs sur ceux et celles dont la motivation trouve sa source dans le désir d’améliorer le monde qui les entoure. Ces gens qui choisissent de mettre à profit leurs talents et leur énergie pour rendre la société un petit peu plus juste, un petit peu plus vibrante. Ainsi est né le projet des vrais influenceurs, notre façon de rendre hommage à des humains d’exception qui rêvent grand et qui voient large.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ernest Jr. Edmond et Karine Gravel, avec notre photographe Martin Tremblay

Un an plus tard, en constatant la qualité, l’envergure et la diversité des candidatures que vous nous avez soumises pour cette deuxième sélection, nous avons eu la preuve que notre intuition était fondée : des portraits qui nous inspirent et qui nous élèvent, vous en avez envie, vous en avez même besoin.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La chroniqueuse Rima Elkouri

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le chroniqueur Alexandre Pratt

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le chroniqueur Philippe Mercure et la journaliste Léa Carrier

À leur rencontre, vous serez tantôt surpris, tantôt touché, toujours inspiré. Vous aurez le cœur gonflé d’espoir, ce qui n’est pas une mince affaire en cette fin d’année difficile pour plusieurs. Nous nous permettons même d’espérer que vous aurez envie, vous aussi, de vous retrousser les manches pour mener à terme un projet qui vous allume, pour embrasser une idée, une cause, une aventure.

En terminant, permettez-moi de lever mon chapeau à mes nombreux collègues impliqués dans ce projet ambitieux. Leur énergie et leur créativité nous permettent de vous offrir une édition exceptionnelle. Et de vous donner rendez-vous l’automne prochain, pour les vrais influenceurs 2024 !

Bonne lecture !