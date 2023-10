Commençons par un constat irréfutable : Elon Musk est une personne fascinante, et, forcément, sa biographie l’est aussi. D’autant qu’elle a été rédigée par un expert renommé de ce genre d’ouvrages, l’historien Walter Isaacson.

L’entrepreneur est fascinant tant par ses exploits (par-dessus tout les succès de Tesla et de SpaceX) que par ce qui semble le pousser à mener ces projets à terme avec une détermination hallucinante.

Depuis ses années à l’université, il veut changer le monde, souligne son biographe. Il réfléchissait déjà, dans les années 1990, « aux progrès qui affecteraient vraiment l’humanité ». Il estime que la vie doit viser « la poursuite de grands rêves ».

En avril 2022, Elon Musk s’est payé le réseau social Twitter pour la somme de 44 milliards US. Le nouveau propriétaire a depuis mis l’entreprise à sa main, souvent à coups de changements inattendus et parfois impopulaires tant auprès des usagers que des annonceurs. Depuis l’été 2023, le nom Twitter a cédé sa place à X.

Inspirant ? Pour tout dire, plus on avance dans la lecture de cette brique de 600 pages, moins Elon Musk nous enchante.

Bien sûr, il a des qualités indéniables. C’est un visionnaire qui sait bien s’entourer et qui a compris que le succès « vient de votre capacité à fabriquer un produit de manière efficace ».

Mais ce qu’on découvre aussi, c’est qu’Elon Musk est un être exécrable.

Walter Isaacson le décrit comme un « génie survolté accro au risque et au psychodrame ».

À mon avis, c’est... un euphémisme.

De toute évidence, être dans son entourage, c’est vivre dans la même pièce qu’une bombe qui menace d’exploser et qui, vous le savez trop bien, va finir par péter.

Les déflagrations sont fréquentes. Et les dommages collatéraux sont nombreux.

Au travail, il est toxique. C’est un acharné qui a de saprées bonnes idées, oui. Il est brillant, oui. Mais il est aussi brutal que son ego est surdimensionné.

Il terrifie ses employés, sur lesquels il règne comme un véritable tyran. Il invente des crises inutiles pour les faire travailler jour et nuit. Il les engueule. Il congédie qui il veut, quand ça lui chante.

À la maison – lorsqu’il trouve le temps de s’y pointer –, ce n’est guère mieux. Ainsi, les « conflits dominent » dans sa relation avec Justine, sa première femme.

« Pendant leurs disputes les plus graves, elle dit le détester et il répond des choses comme “si tu étais mon employée, je te mettrais à la porte”. Parfois il la traite de “conne” ou d’“idiote” – des mots qui rappellent son père de façon glaçante », révèle la biographie.

Parallèlement à tout ça, parfois, Elon Musk « se rapproche dangereusement » des théories du complot. Et depuis qu’il a acheté Twitter, c’est alarmant.

Walter Isaacson raconte tout ça, mais il est étonnamment indulgent au sujet des frasques de l’entrepreneur, même s’il admet que celui-ci « peut se conduire en véritable trou de cul ».

En fait, il laisse entendre à plusieurs reprises que se comporter en despote qui possède un « mode démon » est essentiel au succès d’Elon Musk.

Aux trois quarts du livre, je me suis mis à me dire que le biographe est atteint du syndrome de Stockholm. Qu’il a bénéficié d’un accès si privilégié à son sujet pendant deux ans qu’il a fini par adopter son point de vue.

C’est l’un des deux grands défauts de cette biographie, le second étant qu’on s’attarde sur trop de détails. Un exemple parmi d’autres : on a droit au récit de toutes les prouesses techniques qui ont permis à Elon Musk de faire grimper à 5000 voitures par semaine la production de l’usine d’assemblage de véhicules Tesla à Fremont, en Californie, en 2018. Ce n’était pas nécessaire.

N’empêche que, malgré ses imperfections, et si vous êtes prêt à consacrer de nombreuses heures à cet innovateur si désagréable, c’est le livre à lire pour tenter d’élucider le mystère Musk.

Il m’a permis de comprendre que l’entrepreneur, peut-être le plus puissant du monde (son implication controversée dans le conflit ukrainien nous l’a rappelé), nous réserve encore bien des surprises... et certainement pas que des bonnes.

« Mais un Musk maître de soi accomplirait-il autant de choses qu’un Musk débridé ? L’absence de filtres et d’attaches ne fait-elle pas partie intégrante de qui il est ? Pourrions-nous envoyer des fusées en orbite ou organiser la transition vers les véhicules électriques en faisant l’impasse sur tous les aspects de sa personne, équilibrés et déséquilibrés ? Parfois, les grands innovateurs sont des hommes-enfants et des têtes brûlées qui résistent à l’apprentissage de la propreté. Ils peuvent se montrer imprudents, embarrassants, parfois même toxiques. Ils peuvent aussi se montrer fous. Assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde. »

Qui est Walter Isaacson ?

Si Elon Musk est la biographie dont on parle le plus cet automne, c’est bien sûr en raison de son sujet. Mais c’est aussi parce qu’elle a été rédigée par Walter Isaacson. Celui-ci s’est autrefois également penché – notamment – sur la vie du grand patron d’Apple, Steve Jobs, et sur celle de l’artiste et inventeur Léonard de Vinci. Cet historien, qui a déjà été le président de CNN et le rédacteur en chef du magazine Time, enseigne toujours à l’Université Tulane, à La Nouvelle-Orléans.