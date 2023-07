Refaire le monde avec… Marc Labrèche

« Faire des enfants, c’est aussi une façon de sauver le monde »

Cet été, Contexte invite ses lecteurs à refaire le monde en compagnie d’une personnalité et d’un chroniqueur. L’acteur et animateur Marc Labrèche et Yves Boisvert ont multiplié les échanges autour d’une table de ping-pong. Une conversation animée sur le temps qui passe, l’art, la famille et ce qui compte, finalement.