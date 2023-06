PHOTO RÉMI LEMÉE, ARCHIVES LA PRESSE

Pour déplacer un meuble, il faut parfois faire preuve d’ingéniosité et compter sur ses proches. Ici, Yvon Beausoleil, l’homme avec une casquette sur le balcon, peut compter sur l’aide de ses beaux-frères et amis, en 1990. Cette année-là, a alors rapporté La Presse, plus de 227 000 Québécois ont changé d’adresse autour du 1er juillet.