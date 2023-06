PHOTO RENÉ PICARD, ARCHIVES LA PRESSE

Dans les années 1970, avec la ferveur nationaliste et la montée du mouvement souverainiste, de grandes foules se réunissent pour les célébrations de la Saint-Jean. En 1976, ils sont près de 300 000 devant la grande scène du lac aux Castors, sur le mont Royal, pour le grand spectacle donné le 23 juin. Cette année-là, les têtes d’affiche sont Jean-Pierre Ferland, Yvon Deschamps, Claude Léveillée, Robert Charlebois et Gilles Vigneault. Le 24, 100 000 personnes sont de retour pour entendre Gaston Brisson, Pauline Julien, Claude Gauthier et Raymond Lévesque. Un spectacle a aussi lieu le 25, avec Jean Lapointe, Louise Forestier et Plume Latraverse, puis le 26, Harmonium, Beau Dommage, Contraction et Octobre montent sur scène.