Harvey Weinstein: une décision partielle attendue jeudi

Harvey Weinstein est attendu en cour alors qu'un juge de New York évaluera sa demande visant à faire rejeter en partie ou en totalité les accusations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui.

Associated Press New York

Un porte-parole du tribunal a déclaré que le juge James Burke rendrait une décision partielle sur les requêtes de la défense lors de l'audience de jeudi. La prochaine date d'audience du producteur déchu avait été fixée au 8 novembre.

Harvey Weinstein fait face à six chefs d'accusation liés aux allégations de trois femmes. Il a plaidé non coupable à des chefs de viol et d'agression sexuelle.

Son avocat, Benjamin Brafman, a déclaré que les procureurs avaient omis d'informer le grand jury des preuves démontrant l'existence d'une relation amicale entre Harvey Weinstein et une accusatrice.

Il a également demandé au juge de rejeter un chef d'accusation de voies de fait, car les procureurs n'ont pas précisé la date de l'événement présumé.

Les procureurs affirment qu'ils enquêtent sur les circonstances de cette accusation et soutiennent que les autres chefs d'accusation doivent être maintenus.