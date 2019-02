Meilleur film aux prix Écrans canadiens: les cinq finalistes sont québécois

Ces films sont Une colonie de Geneviève Dulude-De Celles, Chien de garde de Sophie Dupuis, Genèse de Philippe Lesage, Dans la brume de Daniel Roby et La grande noirceur de Maxime Giroux.

C'est la première fois que cinq films québécois occupent toutes les places dans la catégorie la plus convoitée de ce gala qui en est cette année à sa septième édition.

Trois femmes sont aussi parmi les cinq finalistes pour le prix de la meilleure réalisation. Il s'agit de Geneviève Dulude-De Celles, Sophie Dupuis et Jasmin Mozaffari pour

Firecrackers. Les deux autres nommés dans cette catégorie sont Daniel Roby et Maxime Giroux.

Du côté de l'interprétation, Michael Rowe (Crown and Anchor), Théodore Pellerin (Chien de garde), Martin Dubreuil (La grande noirceur), Paul Nutarariaq (The Grizzlies) et Brandon Oakes (Through Black Spruce) sont finalistes pour le prix du meilleur acteur dans un premier rôle.

Dans la même catégorie chez les femmes, on retrouve Émilie Bierre (Une colonie), Rose-Marie Perreault (Les faux tatouages), Brigitte Poupart (Les salopes ou le sucre naturel de la peau), Carla Turcotte (Sashinka) et Valeria Henriquez (The Padre)

En télévision, on remarque que Karine Vanasse (Cardinal) et Caroline Dhavernas (Mary Kills People) sont finalistes comme meilleures, actrices, la première dans la catégorie émission dramatique ou courte série et la seconde pour une série dramatique. Les réalisateurs Philippe Gagnon et Daniel Grou (Podz) sont aussi finalistes, le premier pour la série Sometimes The Good Kill et le second pour

Vikings: Moments of vision.

Le gala des prix Écrans canadiens récompense la crème du cinéma, de la télévision et des médias numériques au pays. Il sera présenté le 31 mars prochain à Toronto.