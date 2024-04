L’actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal a offert aux internautes un petit aperçu de son deuxième long métrage, jeudi, en publiant des photos des personnages principaux : Christian Bale en monstre de Frankenstein, et Jessie Buckley, qui incarne la Fiancée.

Maggie Gyllenhaal travaille actuellement sur le film The Bride, qu’elle réalise, écrit et produit. L’histoire se passe à Chicago, dans les années 1930. Parce qu’il se sent seul, le monstre de Frankenstein, aidé du Dr Euphronius, revigore une jeune femme assassinée – la Fiancée. « Elle va au-delà de ce que l’un ou l’autre avait prévu, déclenchant une romance explosive, l’attention de la police et un mouvement social sauvage et radical », peut-on lire dans le synopsis.

Maggie Gyllenhaal s’est entourée de grands acteurs pour mener à bien son projet. Le premier rôle sera tenu par l’Irlandaise Jessie Buckley, nommée aux Oscars en 2022 pour son rôle dans le premier film de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter. C’est l’acteur gallois Christian Bale – le Batman de la trilogie de Christopher Nolan – qui interprète le monstre de Frankenstein. Penélope Cruz, Peter Sarsgaard (le mari de Maggie Gyllenhaal) et Annette Bening font également partie de la distribution.

La sortie en salle de The Bride est prévue pour octobre 2025.