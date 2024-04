Julia Garner se joint à Fantastic Four

Connue pour son rôle de Ruth dans la série Ozark, puis pour son interprétation de l’arnaqueuse Anna Delvey dans la série Netflix Inventing Anna, l’actrice américaine Julia Garner passe à un autre registre : les films de superhéros.

Selon Deadline, Julia Garner fera partie de la distribution du prochain film de Fantastic Four, un projet annoncé par Marvel dès 2019 et dont la sortie en salle est prévue en juillet 2025. Elle jouera le personnage de Shalla-Bal, l’immortelle impératrice de Zenn-La et l’amoureuse de Norrin Radd, le Silver Surfer original.

Réalisé par Matt Shakman, le film mettra aussi en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards et Vanessa Kirby dans celui de Sue Storm, tandis que Joseph Quinn interprétera Johnny Storm et Ebon Moss-Bachrach, Ben Grimm.

Julia Garner, 30 ans, a gagné à trois reprises l’Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans la série Ozark (Netflix), qu’elle a tenu entre 2017 et 2022. Elle devait aussi interpréter Madonna dans un film autobiographique, mais le projet a été mis sur la glace.