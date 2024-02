Regard, le Festival international du court métrage au Saguenay, accueille cette année une nouvelle compétition : Regards Autochtones, qui promet de faire « briller l’autochtonie de mille feux ».

C’est ce qu’ont annoncé les organisateurs, jeudi, en dévoilant la programmation de cette 28e édition de Regard, qui aura lieu du 20 au 24 mars. La nouvelle catégorie fait partie de la Compétition Focus, qui vise à mettre en lumière les créateurs émergents, les films indépendants et les voix sous-représentées.

« Cette première cuvée est le fruit d’un long cheminement, mais aussi le point de départ d’un parcours évolutif », écrit l’équipe du festival, qui souhaite éventuellement mettre sur pied une tournée du programme Regards autochtones dans les communautés autochtones. Cette année, neuf films autochtones du Canada, des États-Unis et du Groenland seront présentés, dont Les mains sales, coréalisé par Julien G. Marcotte et Jani Bellefleur-Kaltush. Le court métrage de 17 minutes raconte l’histoire de Marie, une esclave autochtone en Nouvelle-France.

La programmation complète du Festival Regard contient un impressionnant total de 205 films, provenant de 56 pays et répartis dans 35 programmes. Le public aura droit à une centaine de premières mondiales, nord-américaines et canadiennes.

« Parmi les nombreuses nouveautés à découvrir, citons entre autres le très surprenant Extra(s) de Marc-Antoine Lemire, le perturbant Someone’s trying to get in de Colin Nixon, le cacophonique À toi les oreilles d’Alexandre Isabelle, le fascinant Les animaux vont mieux de Nathan Ghali, la douceur amère Des rêves en bateau papier de Samuel Suffren et le très attachant Audio y el caiman d’Andres I. Estrada », écrivent les organisateurs.

