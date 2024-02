L’histoire d’amour entre Xavier Dolan et le Festival de Cannes se poursuit : le cinéaste québécois n’a peut-être « plus envie » de faire des films, mais il assurera volontiers cette année la présidence du jury d’Un certain regard.

L’évidence de ce choix « s’imposait », selon le Festival de Cannes. Le principal intéressé, pour sa part, se dit « comblé par cet honneur ».

« Encore plus que de faire des films, découvrir les talents d’autres cinéastes a toujours été capital dans mon parcours tant personnel que professionnel, a déclaré Xavier Dolan, dans un communiqué publié jeudi. Ce mandat sera l’occasion de me dédier, avec les membres du jury Un certain regard, à quelque chose d’artistiquement essentiel : les films, et leur quête de vérité. »

Xavier Dolan a lui-même présenté deux films dans Un certain regard, la principale section parallèle à la compétition officielle à Cannes, dédiée au cinéma d’auteur et de découverte : Les amours imaginaires, en 2010, puis Laurence Anyways, en 2012. Suzanne Clément avait remporté le Prix d’interprétation ex aequo.

C’est le cinquième long métrage de Dolan – Mommy – qui lui a permis d’accéder à la Compétition officielle, en 2014, et de repartir avec le Prix du Jury ex æquo avec Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Xavier Dolan a intégré l’année suivante le jury, présidé par les frères Coen. En 2016, le cinéaste québécois a franchi une autre étape en gagnant le Grand Prix grâce à son film Juste la fin du monde. Son huitième long métrage, Matthias et Maxime, a aussi été présenté en Compétition, en 2019.

« L’évidence de ce choix s’imposait : le cinéma de Xavier Dolan a trouvé sa maturité dans les extrêmes jeunesse et audace de son réalisateur, celles qui ouvrent grand le champ des possibles, qui croient plus au rêve qu’à la réalité et se donnent les moyens de leurs ambitions pour créer », écrivent les organisateurs du Festival de Cannes.

C’est la cinéaste américaine Greta Gerwig qui sera présidente du jury de cette 77e édition du Festival de Cannes, qui aura lieu 14 au 25 mai. La Sélection officielle sera dévoilée le 11 avril.

Rappelons que, cet été, Xavier Dolan, 34 ans, a pris le monde de cinéma par surprise en déclarant à des médias espagnols qu’il cesserait de faire des films. Il a confirmé sa décision dans les jours et les mois qui ont suivi, assurant se sentir en paix. « Je ne m’attendais pas à cet écœurement, cette lassitude. Je n’ai aucune amertume, mais je me détache. Je n’ai plus l’envie », a-t-il dit en septembre, dans un entretien publié dans le magazine GQ France.