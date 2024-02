Adeptes de Dune Discrets, mais formant légion de longue date

Qu’ils soient passionnés de la première heure, initiés par les livres d’Herbert ou nouveaux aficionados envoûtés par l’adaptation de Villeneuve, les mordus de Dune ont forgé leur propre communauté au fil des décennies. Bien qu’elle s’apparente aux autres fandoms (cercles d’admirateurs) du genre – on pense bien sûr à Star Wars, Game of Thrones ou The Lord of the Rings –, elle présente certaines spécificités. Discussion sur ce groupe d’initiés, aussi large que discret.