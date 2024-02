Les femmes moins présentes au grand écran en 2023

Plus grand succès au box-office mondial en 2023, le film Barbie fait figure d’exception non seulement en raison de ses impressionnantes recettes, mais aussi pour ses nombreux personnages féminins. Une récente étude américaine a dévoilé que 77 % des 100 films les plus populaires en 2023 présentaient à l’écran plus de rôles masculins que féminins.