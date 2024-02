PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES, ARCHIVES VIA ASSOCIATED PRESS

Chantera-t-il, ne chantera-t-il pas ? Selon Variety, Ryan Gosling montera finalement sur la scène du Dolby Theatre pour interpréter la ballade I’m Just Ken lors de la prochaine cérémonie des Oscars, le 10 mars.

Écrite par Mark Ronson et Andrew Wyatt, cette chanson est l’une des deux du film Barbie nommée comme meilleure chanson originale, l’autre étant What Was I Made For ?, de Billie Eilish et Finneas. Cette dernière a remporté le trophée de la chanson de l’année aux prix Grammy, plus tôt ce mois-ci.

Les spéculations allaient bon train depuis l’annonce des sélections, en janvier, à savoir si Ryan Gosling, aussi nommé dans la catégorie du meilleur acteur de soutien pour son rôle de Ken dans le film réalisé par Greta Gerwig, allait pousser la note lors de la remise de prix. Le comédien s’était dit ouvert si jamais il était invité. C’est maintenant chose faite. Les autres Ken le rejoindront-ils sur scène ? La question est lancée.

La 96e cérémonie des Oscars sera animée par Jimmy Kimmel.