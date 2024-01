Le réalisateur Pedro Almodóvar prépare son premier long métrage en anglais, intitulé The Room Next Door, et celui-ci mettra en vedette une actrice américaine chevronnée : Julianne Moore.

La nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux jeudi par la compagnie de production d’Almodóvar, El Deseo. Julianne Moore jouera aux côtés de l’actrice britannique Tilda Swinton (Il faut qu’on parle de Kevin, Moonrise Kingdom), qui avait d’ailleurs un rôle dans un récent court métrage en anglais d’Almodóvar, The Human Voice.

On connaît encore peu de choses sur le prochain film d’Almodóvar, outre le fait que ce sera « un drame entre une mère et une fille », et qu’il sera tourné au printemps, à New York et à Madrid. Julianne Moore et Tilda Swinton étant toutes deux âgées de 63 ans, il est peu probable que l’une joue la mère de l’autre.

Pedro Almodóvar figure parmi les réalisateurs espagnols les plus connus dans le monde avec des films comme Femmes au bord de la crise de nerfs, Tout sur ma mère et Parle avec elle. Son plus récent long métrage, Parallel Mothers (2021), mettait une vedette l’une de ses actrices chouchous, Penélope Cruz.

Quant à Julianne Moore, elle s’est illustrée dans de nombreux films, dont Jurassic Park (1993), Boogie Nights (1998), Far from Heaven et Still Alice, qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice en 2015.