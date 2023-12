Chloé Djandji et Kim Thuy

Le film Ru continue de rivaliser avec des superproductions américaines au box-office du Québec.

À sa deuxième semaine à l’affiche, l’adaptation du roman de Kim Thúy a maintenu sa troisième position au palmarès des films ayant généré le plus de recettes au Québec, selon Cinéac.

Ru a récolté quelque 313 000 $ entre le 1er et le 7 décembre, à peine quelques milliers de moins que Napoléon (319 000 $) et que Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur (388 000 $), qui trônent en haut du palmarès.

En salle depuis le 24 novembre, le film Ru raconte l’histoire de la jeune Vietnamienne Tinh et des siens, acceptés comme réfugiés au Canada. La fillette, de nature timide, doit s’adapter à sa nouvelle vie, à Granby, après un voyage éprouvant. Le film est réalisé par Charles-Olivier Michaud et met en vedette la jeune Chloé Djandji.

Le top 10 fait aussi place à des films pour enfants, avec en quatrième position Les Trolls 3 : Nouvelle tournée (206 000 $) et en cinquième place Le souhait : Asha et la bonne étoile (172 000 $).

Pour sa première semaine à l’affiche, Renaissance : A Film by Beyoncé a su tirer son épingle du jeu, cumulant des recettes de 105 000 $. Le film musical de près de 3 h retrace l’histoire du Renaissance World Tour de Beyoncé.

Le reste du top 10 est occupé par Vengeance silencieuse, Les Marvel, Godzilla Minus One et Action de grâce.