(Los Angeles) Le garçon et le héron, le nouveau film du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki, artisan entre autres des célébrissimes Princesse Mononoké et Le Voyage de Chihiro, a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, selon les estimations dimanche du cabinet Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Avec 12,8 millions de dollars de recette, le film fantastique réalise « les meilleurs chiffres pour un film du studio Ghibli » lors d’un premier week-end d’exploitation, souligne Exhibitor Relations.

Le film dépeint la vie d’un jeune garçon de 11 ans, Mahito, qui quitte Tokyo après la mort de sa mère dans un incendie pour vivre avec son père à la campagne. Mahito rencontre alors un héron cendré qui devient son guide dans une épopée où les mystères de la vie, qui font la marque des contes de Miyazaki, se suivent.

Dans un autre univers, Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes poursuit sa course sur le podium pour le quatrième week-end consécutif.

Le préquel de la saga dystopique du même nom tirée de la série romanesque de Suzanne Collins, qui raconte la jeunesse de Coriolanus Snow, futur dictateur de la saga, a récolté 9,4 millions de dollars entre vendredi et dimanche.

Godzilla Minus One, du Japonais Takashi Yamazaki produit par les studios Toho, arrive en troisième position pour le deuxième week-end d’affilé, avec 8,3 millions de dollars, suivis des Trolls 3 (6,2 millions), et du dernier film des studios Disney, Wish, qui ferme le top 5 avec 5,3 millions de dollars.

