Le Conseil d’administration de Québec Cinéma a annoncé mercredi la nomination de Dominique Dugas à titre de directeur général de l’organisme créé en 2011. Il succède à Sylvie Quenneville et entamera son mandat le 4 septembre prochain.

Il s’agit d’un retour aux sources pour M. Dugas. Il a été auparavant conservateur à la Cinémathèque québécoise, puis directeur de la programmation et directeur des Rendez-Vous Québec Cinéma, de 2007 à 2018. Depuis quatre ans, il dirigeait Éléphant, la plateforme qui numérise le répertoire du cinéma québécois.

« Dominique Dugas est très respecté et a toujours été apprécié par les gens de l’industrie. Il nous semblait donc la personne idéale pour prendre la direction générale de Québec Cinéma et contribuer à développer les talents de la solide équipe en place », a affirmé Patrick Roy, président du conseil d’administration de Québec Cinéma, par voie de communiqué.

« Tous ceux qui me connaissent savent à quel point la défense et le rayonnement du cinéma québécois me tiennent à cœur, a de son côté déclaré M. Dugas. L’accessibilité du cinéma québécois sur tout le territoire, le défi qu’il rejoigne plus largement le public en cette ère de fragmentation des auditoires, l’urgence de rendre les films accessibles aux jeunes générations à travers leur parcours scolaire et faire valoir notre cinéma comme source de fierté nationale : voilà autant de fronts sur lesquels je souhaite amener Québec Cinéma au cours des prochaines années. »

Le Gala Québec Cinéma sera diffusé sur les ondes de Noovo, le 10 décembre prochain. Avec Jay Du Temple à l’animation de cette 25e édition.