La tournée Eras de Taylor Swift sera finalement présentée au Québec. Mais au cinéma. La captation du spectacle de l’artiste américaine sortira en salle le 13 octobre.

D’une durée de 2 heures 45 minutes, Taylor Swift | The Eras Tour sera projeté dans des salles du réseau Cineplex, qui compte des succursales à Montréal, Laval, Brossard, Saint-Bruno, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, Victoriaville et Vaudreuil-Dorion.

Présentement en vente, les billets sont offerts au prix de 19,89 $ en admission générale.

La nouvelle a été annoncée jeudi matin par l’entremise d’un communiqué. Le long métrage sera aussi présenté dans « des milliers de salles » aux États-Unis, ainsi qu’au Mexique.

Le film est réalisé par Sam Wrench, un habitué des productions du genre (Billie Eilish Live at the O2, Lizzo : Live in Concert, Brandi Carlile : In the Canyon Haze Live).

Taylor Swift n’a prévu donner aucun concert à Montréal durant cette tournée mondiale. Des arrêts sont toutefois prévus au Rogers Centre de Toronto, ses seuls au Canada, en novembre 2024.

Taylor Swift a lancé The Eras Tour en mars dernier, à Glendale, en Arizona. Cette tournée pourrait récolter des recettes de 1,9 milliard CAN, d’après les estimations de Pollstar.