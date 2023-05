Julianne Moore, Todd Haynes et Natalie Portman lors de la projection officielle de May December.

(Cannes) Notre envoyé spécial sur la Croisette fait un compte rendu des dernières nouvelles du Festival de Cannes.

Envoyé spécial Marc-André Lussier La Presse

Netflix met la main sur May December

Selon ce que rapportent les journaux spécialisés américains, Netflix aurait acquis les droits d’exploitation de May December pour la somme de 11 millions de dollars. La « comédie mélodramatique » de Todd Haynes, dont les têtes d’affiche sont Julianne Moore et Natalie Portman, est l’un des films favoris des festivaliers. Il raconte l’histoire d’une actrice qui rencontre la femme dont l’histoire d’amour avec un mineur il y a 20 ans a inspiré le drame biographique dans lequel elle s’apprête à jouer. Todd Haynes a par ailleurs profité de son passage à Cannes pour annoncer son prochain projet. Il s’agit d’une romance gaie campée dans les années 1930 dont Joaquin Phoenix sera la vedette. L’acteur a en outre insisté auprès du cinéaste pour une approche très franche, quitte à ce que le long métrage soit interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis.

Anatomie d’une chute sortira au Québec

PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS La cinéaste Justine Triet et l’actrice Sandra Hüller se sont prêtées à une séance photo au lendemain de la projection d’Anatomie d’une chute.

La société de distribution américaine Neon a acquis les droits d’exploitation d’Anatomie d’une chute, l’excellent film de Justine Triet, aussi en lice pour la Palme d’or. Selon Variety, le drame judiciaire a suscité l’enthousiasme des acheteurs depuis sa présentation dimanche. Bien qu’aucun chiffre n’ait été dévoilé, on indique que l’approche de Neon, qui a acquis les droits pour l’ensemble de l’Amérique du Nord, aurait été « agressive ». Mettant en vedette la remarquable Sandra Hüller, Swann Arlaud et Samuel Theis, ce drame judiciaire prend la forme d’une enquête passionnante sur les circonstances entourant la chute mortelle d’un homme qui s’est défenestré à l’étage supérieur du chalet d’hiver qu’il occupait non loin de Grenoble. Aux circonstances de ce qui pourrait autant être un accident qu’un suicide ou un meurtre, s’ajoute la dissection impitoyable d’une relation de couple. Entract Films relaiera Anatomie d’une chute au Québec.

Un film sur les infox plutôt que sur les troubles alimentaires

PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS Mia Wasikowska et la réalisatrice Jessica Hausner. Club Zero est en lice pour la Palme d’or.

Lors d’une conférence de presse tenue en marge de la présentation, en compétition officielle, de Club Zero, Jessica Hausner a déclaré que le propos de son long métrage — très troublant — dépassait le thème des troubles alimentaires. « C’est plus en relation avec quelque chose qui relève de la foi, a-t-elle déclaré. Il me semblait intéressant d’explorer comment se répand une idée sortie de nulle part. Les infox et les idées étranges qu’on peut trouver sur l’internet peuvent radicaliser des gens. » Dans Club Zero, Mia Wasikowska incarne une enseignante en nutrition dans une école privée qui entraîne ses élèves à manger le moins possible et les manipule à la manière d’une secte. Rappelons que le film précédent de la cinéaste autrichienne, Little Joe, a valu à Emily Beecham le prix d’interprétation féminine. De retour cette année au palmarès ?