Notre envoyé spécial sur la Croisette fait un compte rendu des dernières nouvelles du Festival de Cannes.

Lily Gladstone voit en Martin Scorsese un allié puissant

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Lily Gladstone lors de la séance photo de l’équipe de Killers of the Flower Moon, un film de Martin Scorsese

Vue notamment dans les films de Kelly Reichardt (Certain Women et First Cow), Lily Gladstone trouve un premier grand rôle dans Killers of the Flower Moon, fresque de Martin Scorsese évoquant le drame vécu par la Nation osage dans les années 1920. Lors d’une conférence de presse tenue en marge de la projection du film, sélectionné hors compétition, l’actrice, qui a vécu son enfance dans la réserve des Blackfeet, au Montana, a déclaré que Martin Scorsese, grand cinéaste mondialement reconnu, était le mieux placé pour mettre les gens au défi face aux idées suprémacistes. « Les gens écoutent ce qu’il a à dire. Nous avons besoin de ce genre d’allié. »

May December, favori de la critique internationale

PHOTO FRANÇOIS DUHAMEL, FOURNIE PAR ARP SÉLECTION Julianne Moore et Natalie Portman dans May December, un film de Todd Haynes

Neuf des 21 films en lice pour la Palme d’or ont maintenant été présentés. Selon les critiques internationaux recensés par le magazine britannique spécialisé Screen, May December, de Todd Haynes, serait le film le mieux apprécié jusqu’ici avec une cote moyenne de trois étoiles, suivi de près par Les herbes sèches, de Nuri Bilge Ceylan (2,8), et The Zone Interest, de Jonathan Glazer (2,8 également). Black Flies, film américain de Jean-Stéphane Sauvaire (avec Sean Penn et Tye Sheridan), ferme en revanche la marche avec une cote de 1,3. Du côté des critiques français, recensés par le journal professionnel Le film français, The Zone Interest, œuvre glaçante racontant l’Holocauste du point de vue du commandant nazi opérant le camp d’Auschwitz, domine assez largement un palmarès où Black Flies se retrouve aussi au bas de l’échelle.

Altercation entre Thierry Frémaux et… un policier !

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Thierry Frémaux a été impliqué dans un incident avec un agent de police, mais tout serait maintenant rentré dans l’ordre.

Les images d’un incident ayant eu lieu samedi devant l’hôtel Carlton, rouvert cette année après quelques années de rénovation, se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux que fréquentent les festivaliers. On y voit Thierry Frémaux, délégué général du festival, argumenter vigoureusement avec un agent de police qui lui reprochait d’avoir roulé à vélo sur le trottoir et d’avoir continué sa course malgré l’ordre d’arrêt qui lui aurait été donné. Sportif notoire et ceinture noire de karaté, le délégué général s’était d’ailleurs réjoui lundi, lors de sa conférence de presse, de pouvoir se déplacer pendant la durée du festival sur une bécane électrique prêtée par un célèbre constructeur allemand, l’un des commanditaires principaux du festival. L’échange fut vif, mais les journaux rapportent que l’incident s’est conclu par une poignée de main entre les deux hommes. Le festival peut suivre son cours.