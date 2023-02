(Paris) Après The Father, qui lui a rapporté un Oscar et fait d’emblée de lui un cinéaste prisé, le dramaturge français Florian Zeller a posé sa caméra à New York pour un nouvel opus, The Son.

Agence France-Presse

Comme le premier, ce film est adapté d’une pièce à succès qu’il a écrite. Anthony Hopkins, qui a décroché lui aussi un Oscar grâce à The Father, est de retour, mais de manière fugace.

Le Français de 43 ans, qui a fait l’exploit d’éveiller en un film l’intérêt du Tout-Hollywood, rassemble une nouvelle fois une alléchante distribution : l’Australien Hugh Jackman, qui a contacté Zeller directement pour jouer le rôle, l’Américaine Laura Dern et la Britannique Vanessa Kirby.

Il est à nouveau question de santé mentale, mais, après la maladie d’Alzheimer racontée brillamment façon thriller claustrophobique dans The Father, le film se porte sur l’histoire de la grave dépression d’un adolescent (joué par un quasi-débutant Zen McGrath) et le désarroi de ses parents qui ne parviennent pas à l’empêcher de sombrer.

Plus classique et linéaire dans sa mise en scène que The Father, moins retords, The Son se révèle cependant noir et touchant : « Tout le monde a une connexion avec ce genre de problèmes, un frère, une sœur, un enfant qui a une maladie mentale », a expliqué Florian Zeller à l’AFP à la Mostra de Venise, où le film était présenté en compétition officielle. « Il y a beaucoup de honte, de culpabilité et donc une urgence à embrasser ce sujet cinématographiquement. »

Après Londres, Zeller choisit de tourner dans des décors new-yorkais : « Cette ville s’est imposée dans mon esprit, New York est un carrefour du monde contemporain occidental. J’avais à cœur de ne pas faire une histoire française comme la pièce, anglaise ou américaine, mais une histoire universelle. C’est une chose qui peut arriver à tout le monde », a-t-il ajouté.

« Travailler en anglais m’apporte un inconfort que je trouve fertile, ça m’oblige à faire un énorme travail de précision », a poursuivi Florian Zeller, qui « n’exclut pas du tout de faire un film en français ou dans d’autres langues ».