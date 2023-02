Jonathan Majors

Le meilleur méchant au grand écran

En l’espace de quelques semaines, Jonathan Majors sera devenu une superstar. Ses brillantes performances dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania et Creed III, qui prend l’affiche le 3 mars, démontrent qu’il est l’un des acteurs les plus remarquables des dernières années. Entrevue.