Le réalisateur Steven Soderbergh et l’actrice Salma Hayek à la première du film Magic Mike’s Last Dance, le 25 janvier dernier à Miami Beach

Magic Mike détrône Knock at the cabin dès sa sortie

(Los Angeles) Le dernier opus du film de danse Magic Mike, réalisé par Steven Soderbergh, a détrôné dès sa sortie Knock at the cabin, du maître du suspense américain M. Night Shyamalan, resté une seule semaine en tête du box-office nord-américain, selon les chiffres dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Magic Mike’s Last Dance, troisième de la série des aventures du strip-teaser Mike Lane, a engrangé une estimation de 8,2 millions de dollars lors du week-end, devant Avatar 2 : la voie de l’eau, qui reste en deuxième position avec 6,9 millions de dollars.

En 2012, le premier Magic Mike, réalisé par Steven Soderbergh, mêlait numéros de danse et fresque sociale de jeunes Américains tentés par l’argent facile, la fête et la drogue. Dans ce troisième opus, on retrouve Channing Tatum, qui se déhanche cette fois pour les beaux yeux de Salma Hayek.

En troisième position, un autre film de James Cameron, Titanic, qui fait son grand retour sur les écrans, en 3D, un quart de siècle après sa sortie. Il a engrangé 6,4 millions, alors qu’il figure déjà dans le top 3 des films les plus lucratifs de l’histoire du cinéma.

Au quatrième rang, la comédie 80 for Brady engrange 6 millions, devant Knock at the cabin qui tombe de haut et se classe cinquième, avec 4,4 millions récoltés ce week-end.

Le Chat Potté 2 : la dernière quête, un film pour enfants tiré de l’univers de la saga Shrek, perd lui deux places cette semaine pour finir sixième avec 3,9 millions.