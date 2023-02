Présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF) l’automne dernier, Brother, nouveau film du réalisateur canadien Clement Virgo, sortira en salle le 17 mars prochain au Québec. Une première bande-annonce est dévoilée ce mercredi.

Adaptation d’un roman de l’auteur canadien David Chariandy, Brother suit le quotidien de deux frères, fils d’immigrants caribéens, qui grandissent à Toronto au milieu de la scène hip-hop des années 1990. Le long métrage explore les thèmes de la masculinité, de l’identité et de la famille. Un drame surviendra et bouleversera l’entourage des deux jeunes hommes.

Brother (33 tours en version française) met en vedette Lamar Johnson (The Hate U Give, Kings) et Aaron Pierre (The Underground Railroad, Old, Krypton) dans le rôle des deux frères. Kiana Madeira et Marsha Stephanie Blake font aussi partie de la distribution de ce long métrage qui a déjà été présenté dans quelques festivals internationaux.