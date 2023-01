95e Soirée des Oscars

Everything Everywhere All At Once en lice pour 11 Oscars

Everything Everywhere All at Once sera la production ayant le plus de chances de remporter des statuettes dorées lors de la prochaine soirée des Oscars. Le film, aussi fou qu’éclaté, de Dan Kwan et Daniel Scheinert (surnommés les Daniels), a recueilli pas moins de 11 citations, notamment dans les trois catégories reines : meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario original.