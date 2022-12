Gloria Allred, avocate renommée et militante des droits des femmes, s’est dite troublée par le fait qu’aucune de ses clientes ne sera autorisée à s’exprimer lors de la condamnation de Weinstein, dans une interview accordée à Variety après le verdict. Allred a représenté trois victimes dans le procès pour viol de Harvey Weinstein à Los Angeles, dont deux ont finalement témoigné contre le producteur en disgrâce.

La juge Lisa B. Lench a déclaré qu’elle n’autoriserait qu’une seule victime à s’adresser à la cour : Jane Doe #1, la seule dont les allégations ont abouti à une condamnation. Mme Allred a déclaré que ses clients « ont subi un contre-interrogatoire éreintant, difficile et brutal, et ils l’ont fait pour la cause de la justice ». Ils devraient avoir la possibilité de faire une déclaration de la victime lors de la condamnation, même s’il n’a été condamné pour aucune accusation. Elle a ajouté : « Pourquoi ne peuvent-elles pas s’exprimer devant le tribunal ? ».

Allred a dit qu’elle fera pression pour une nouvelle législation afin de donner à toutes les victimes dont les allégations sont incriminées dans la plainte le droit d’être entendues lors de la condamnation – même si les allégations ne mènent pas à une condamnation. « Je vois un besoin de changement dans la loi pour les victimes qui sortent de ce procès », a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Variety