En 2014, les adolescents faisaient la rencontre de Billie, héroïne du premier roman jeunesse de Sarah-Maude Beauchesne, Cœur de slush, qui s’est écoulé à plus de 30 000 exemplaires. Dans quelques mois, la rouquine rêveuse et romantique de 16 ans prendra vie sur grand écran dans un film réalisé par Mariloup Wolfe. La Presse a visité le plateau de tournage.

Véronique Larocque La Presse

(Calixa-Lavallée) L’équipe du long métrage Cœur de slush s’est beaucoup déplacée au cours des dernières semaines. Après Frelighsburg, Lac-Brome et Saint-Sauveur, c’est dans la campagne montérégienne, à Calixa-Lavallée, que le plateau s’est installé.

Alors que les techniciens s’activent autour d’une petite maison québécoise au charme champêtre, Sarah-Maude Beauchesne se réjouit de parler de son « sujet préféré » avec les journalistes.

Annoncé en 2016, le projet d’adaptation cinématographique de Cœur de slush aura mis quelques années à se réaliser. Pourquoi ? « Il y a six ans, j’étais excitée et fébrile que [le producteur] Christian Larouche veuille faire un film avec Cœur de slush, mais on dirait que je n’avais pas mesuré l’ampleur du travail », répond l’autrice, qui tenait à adapter elle-même le livre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L'autrice Sarah-Maude Beauchesne au tournage du film Coeur de Slush de Mariloup Wolfe.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Liliane Skelly incarne Billie dans Cœur de slush.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Francois Letourneau et Mariloup Wolfe

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Tournage du film Coeur de Slush de Mariloup Wolfe

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La comédienne Liliane Skelly et Mariloup Wolfe 1 /5









Ç’a été six ans d’écriture, de réécriture. […] J’ai boudé le scénario pendant une année et demie. J’y suis revenue, j’ai réécrit. Ç’a été de grandes montagnes russes. C’était très émotif parce que je me disais “si ça se fait, il faut que ça me ressemble”. Sarah-Maude Beauchesne, autrice

La version finale du scénario, sortie « de [s]on cerveau et de [s]on cœur » il y a un peu plus d’un an, prend forme depuis septembre devant les caméras de la réalisatrice Mariloup Wolfe.

« Mariloup a compris mon univers tout de suite. Je lui fais tellement confiance », indique Sarah-Maude Beauchesne, qui avoue être très protectrice du projet parce que le livre raconte sa propre adolescence presque telle quelle.

Cœur de slush suit Billie, sauveteuse dans un parc aquatique, lors de l’été de ses 16 ans. L’adolescente rencontrera Pierre, jeune cycliste prodige, de qui elle tombera amoureuse, ce qui causera des frictions avec sa grande sœur.

Le thème du premier amour, « la poésie de l’écriture de Sarah-Maude Beauchesne » et le fait que l’histoire met en scène des adolescents sont les éléments qui ont incité Mariloup Wolfe à dire oui au projet.

De nouveaux visages

La réalisatrice d’Arlette a d’ailleurs beaucoup de plaisir à diriger les jeunes acteurs sur son plateau. « Certains en sont à leur première expérience. C’est vraiment trippant pour moi de voir leurs yeux émerveillés », confie Mariloup Wolfe.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Mariloup Wolfe

Cette dernière a vraiment hâte de faire découvrir au public l’interprète de Billie, Liliane Skelly, dans son premier grand rôle au cinéma. « Elle est exceptionnelle. […] Elle a un jeu fin, raffiné, tout en subtilité », s’enthousiasme la réalisatrice qui, avec l’aide de Sarah-Maude Beauchesne, a sélectionné la comédienne parmi quelque 700 candidates.

En cette journée d’automne à la température estivale, les scènes tournées se déroulent dans la maison de Billie. Assise dans sa chambre, elle discute avec son père, interprété par François Létourneau.

Comment Liliane Skelly, qui vient de fêter son 18e anniversaire, vit-elle son expérience jusqu’à présent ? « C’est malade, répond l’actrice qu’on a pu voir dans District 31. En premier, c’est un peu vertigineux. C’est un gros film. »

Ça peut paraître beaucoup sur mes épaules, mais je suis tellement bien entourée et bien guidée. Liliane Skelly, qui interprète Billie

Liliane Skelly a notamment écouté les conseils de Camille Felton, qui joue sa grande sœur Annette. « On a vraiment pu se créer une relation très fraternelle, Lili et moi. […] Avec mon expérience de plateau, j’ai pu beaucoup l’aider », confie la comédienne de 23 ans.

Séduire les jeunes

Récemment, différents articles ont fait état du fait que les jeunes délaissaient l’industrie culturelle québécoise. Selon les deux comédiennes, Cœur de slush réussira-t-il à les séduire ?

« Je pense que les jeunes vont vraiment aimer Cœur de slush parce que ça va les rejoindre sur beaucoup d’aspects. C’est très d’actualité. […] On parle de patriarcat, de féminisme. Il y a plein d’enjeux abordés qu’on n’aborde pas nécessairement dans d’autres séries ou films jeunesse », répond Camille Felton.

De son côté, Liliane Skelly croit que l’aspect « authentique et vrai » de cette histoire d’amour plaira aux adolescents. « Ce n’est pas tout beau ou tout laid », analyse-t-elle, en ajoutant que les adultes aussi vont aimer le film.

François Létourneau est d’accord avec l’interprète de Billie.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE François Létourneau

C’est avant tout un film sur le premier amour. Le côté tellement beau, mais qui peut être tellement douloureux quand ça se termine. Moi, je n’ai jamais oublié ma première peine d’amour. François Létourneau, qui interprète le père de Billie

Le public en général déserte le cinéma, note pour sa part Mariloup Wolfe. Est-ce que Cœur de slush connaîtra un succès en salle ? Elle ne peut pas le prédire. Elle travaille toutefois bien fort pour que le long métrage intéresse les jeunes, notamment en restant à l’affût de ce qu’ils écoutent.

La réalisatrice est convaincue que les productions pour adolescents « ont un impact » dans leur vie. Encore aujourd’hui, on lui parle souvent de son rôle dans À vos marques… Party ! « Ce sont des films qui restent dans l’imaginaire », estime-t-elle.

Cœur de slush sortira au cinéma à l’été 2023 ; une suite est déjà à l’horizon. Sarah-Maude Beauchesne a récemment commencé à travailler sur le scénario d’un deuxième film, qui regroupera les tomes 2 et 3 de sa trilogie à succès.