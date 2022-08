Thor : Amour et tonnerre s’accroche au sommet du box-office québécois, alors que Confessions de Luc Picard glisse au cinquième rang.

Marc-André Lemieux La Presse

Le film de superhéros a récolté des recettes de 253 000 $ au cours du week-end, selon les données de l’agence Cinéac. La superproduction des studios Disney porte son cumulatif à 4 373 000 $. De son côté, le film d’animation DC Krypto Super-chien est entré en 2e position avec 232 000 $, devant Les Minions 2 : Il était une fois Gru avec 208 000 $. La suite de Top Gun apparaît au 4e échelon avec 165 000 $. Le long métrage mettant en vedette Tom Cruise pourrait franchir la barre des 10 000 000 $ de recettes au cours des prochaines semaines, puisque son total affiche présentement 9 441 000 $.

Le film québécois Confessions a recueilli 132 000 $ de vendredi à dimanche. Jusqu’à présent, le long métrage réalisé par Luc Picard a engrangé des recettes de 660 000 $.

Portrait du tueur à gages Gérald Gallant d’après un scénario de Sylvain Guy (Liste noire, Mafia inc.) librement inspiré d’un livre des journalistes Éric Thibault et Félix Séguin, Confessions pourrait bientôt devenir le film québécois le plus lucratif de 2022. Pour l’instant, ce titre est détenu par Norbourg du réalisateur Maxime Giroux. Sorti au printemps, le drame avec Vincent-Guillaume Otis et François Arnaud a généré des recettes de 739 000 $ durant son séjour au cinéma.