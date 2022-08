Chris Rock et Will Smith

Les nouvelles excuses de Will Smith n’ont pas l’air d’avoir beaucoup touché Chris Rock.

Marc-André Lemieux La Presse

Lors d’un spectacle à Atlanta vendredi soir, quelques heures seulement après que l’acteur eût partagé sur YouTube une longue vidéo dans laquelle il présentait ses excuses à Chris Rock pour l’avoir giflé aux Oscars, l’humoriste a semblé évoquer la situation. Selon CNN, le stand-up comique a déclaré : « Tout le monde essaie d’être une victime. Si tout le monde revendique le statut de victime, alors personne ne pourra entendre les véritables victimes. »

Chris Rock a ensuite appelé Will Smith « Suge Smith », en référence à Suge Knight, une figure connue du rap actuellement en prison et reconnue pour adopter un comportement violent. « Même moi, après avoir été giflé par Suge Smith, je suis allé travailler le lendemain. J’ai des enfants [à nourrir]. »

Plus tard, Chris Rock a déclaré sur scène : « Ceux qui disent que les mots blessent n’ont jamais été frappés au visage. »

Dans son allocution filmée d’une durée de près de six minutes, Will Smith a indiqué qu’il avait des remords et qu’il avait contacté Chris Rock en privé, mais que l’humoriste n’était pas encore prêt à parler.

PHOTO WILL SMITH/YOUTUBE, VIA REUTERS Will Smith dans sa vidéo d’excuses

Rappelons qu’au gala des Oscars, en mars dernier, Chris Rock a fait une blague à propos du crâne rasé de Jada Pinkett Smith, la conjointe de Will Smith, qui souffre d’alopécie. Le comédien des films Men in Black et Independance Day est ensuite monté sur scène pour gifler l’humoriste, et l’invectiver en regagnant son siège, devant une foule sous le choc.