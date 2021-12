Zendaya et Tom Holland dans le film Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : No Way Home reste en première place

Même confronté à une concurrence féroce de la part des nouveaux films Matrix Resurrections et Sing 2 et la montée du variant Omicron Spider-Man : No Way Home est resté en première place pendant la fin de semaine de Noël. Il a également franchi la barre du milliard de dollars à l’échelle internationale.

Lindsey Bahr Associated Press

Selon les estimations du studio, dimanche, Spider-Man : No Way Home a ajouté 81,5 millions au cours du dernier week-end, en baisse de 69 % par rapport à sa première fin de semaine. Le film de Sony et Marvel a maintenant rapporté 467 millions dans les cinémas nord-américains, soit plus du double des recettes nationales du précédent film numéro un en 2021, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

Ayant rapporté 587,1 millions dans 61 marchés d’outre-mer, en seulement 12 jours au cinéma, Spider-Man : No Way Home a rapporté 1,05 milliard dans le monde. Il s’agit du premier film sorti en pandémie à franchir ce cap. Il est aussi au troisième rang, à égalité avec Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force, pour la rapidité à laquelle il a atteint ce sommet, et ce, sans bénéficier de sa sortie en Chine.

Sing 2 d’Universal est arrivé à la deuxième place avec un montant estimé à 23,8 millions, tandis que Matrix Resurrections de Warner Bros a rapporté 12 millions pour prendre la troisième place.

La comédie musicale animée Sing 2 présente des célébrités de premier plan, dont Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon et Bono, ainsi qu’une bande originale de succès musicaux connus. Depuis sa sortie mercredi, il a rapporté 41 millions en Amérique du Nord et 65 millions dans le monde.

Le quatrième de Matrix, également sorti mercredi, a gagné environ 22,5 millions au cours de ses cinq premiers jours en Amérique du Nord. Le film, réalisé par Lana Wachowski et mettant en vedette Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, est aussi actuellement diffusé sur HBO Max. À l’échelle mondiale, il a rapporté 69,8 millions à ce jour.

En quatrième position se trouve The King's Man de Disney et des studios 20th Century, un antépisode de la série de comédie d’action Kingsman avec Ralph Fiennes. Il est légèrement en dessous des attentes avec 10 millions au cours de ses cinq premiers jours.

La biographie romancée de Kurt Warner American Underdog, sorti le jour de Noël, a rapporté environ 6,2 millions de dollars au cours des deux derniers jours. Zachary Levi joue le rôle de Warner, le quart-arrière qui est passé d’agent libre non repêché au Panthéon du football américain.

Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson s’est étendu à l’échelle nationale à Noël, après avoir joué en version limitée pendant un mois. Il a ajouté 2,3 millions de dollars portant son total à 3,7 millions.